Пандемія коронавірусу оголила найболючіші місця вітчизняної медицини, і влада поки не може впоратися з цими викликами, - про це кажуть в Одесі, де днями стався гучний медичний скандал.

З якими складнощами стикаються тамтешні лікарі?

Ці кадри облетіли Інтернет. Лікарі Одеського клінічного медцентру звертаються до керівництва країни. Кажуть, заклад був визначений як опорний для прийому хворих на COVID-19, але тут немає в достатній кількості ані персоналу, ані спец-обладнання, ані елементарних засобів захисту для медиків.

Світлана Черненко, лікар-анестезіолог КНП "Одеський обласний клінічний медичний центр":

Сделают центр приема больных практически в центре города, который распространит заразу в течение двух-трех дней - и убьет нас этим, потому что выйдут из строя большинство докторов, и распространение пойдет дальше!

Після скандалу чиновники кинулися виправляти ситуацію, але як і раніше - через бюрократичні перепони - роблять це повільно. Отже, поки що забезпечення тримається здебільшого на волонтерах. В Одеській облраді при цьому зазначають: наразі увага прикута до опорних лікарень так званої першої хвилі, але не слід забувати й про інші.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Очень важно не забывать про больницы и второго, и третьего эшелона, которые после того, как наполнятся опорные больницы - тоже примут на себя этот удар. К сожалению, мы понимаем, что это тоже произойдет. И для того, чтобы не было вот этой вот большой разницы между оснащением, снабжением больниц опорных и больниц второго эшелона и третьего эшелона, конечно, надо уделять внимание и вот этим больницам. Особенно, которые находятся в труднодоступных населенных пунктах нашей области.

Саме тому благодійний фонд Віталія Саутьонкова почав розвозити допомогу мед-закладам Лиманського, Роздільнянського та інших районів Одещини. Лікарі отримали маски, респіратори, рукавички, антисептики тощо.

Євгенія Баланюк, завідувачка амбулаторії с.Фонтанка:

На сегодняшний день получить маски, респираторы - это очень важно! Почему, потому что это наша защита, прежде всего, и если мы будем защищены, то и народ будет защищен!

А благодійний фонд іншого опозиціонера Віктора Баранського відвідав Обласну дитячу лікарню. Доставив сюди також засоби захисту для лікарів: респіратори, костюми, халати. Фахівці прогнозують - саме цього не вистачатиме найближчими днями.

Володимир Босенко, завідувач відділення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні:

Эти же одноразовые все защитные костюмы, халаты - они имеют определенный срок работы. Допустим, четыре, шесть часов - их нужно менять. И в течение суток, если больной лежит в реанимации - это будет уходить два-три, а то и четыре комплекта. По этому, потребность будет постоянная!

Депутати облради вважають: те, що лікарні опинилися настільки непідготовленими до пандемії - наслідок невдалої медичної реформи. Мовляв, протягом кількох років реформатори лише знищували українську медицину.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Самое основное - это полное отсутствие финансирования! Мы все прекрасно знаем, что у нас финансирование в сфере здравоохранения всего 2,5 процента от ВВП, а сейчас оно должно быть на уровне минимум 6-7 процентов в условиях эпидемии. А вне условий эпидемии - минимум 5 процентов: то есть, медицина была недофинансирована как минимум в два раза. К сожалению, вынужден сказать, что новые кадровые назначения в министерстве здравоохранения тоже вызывают вопросы.

До слова, Одеська облрада збирається виділити додаткові доплати медпрацівникам, задіяним у боротьбі з пандемією. Це питання депутати розглянуть на позачерговій сесії у четвер.