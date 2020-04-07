Допомога медикам. Лікарні в регіонах та столиці отримають десять тисяч захисних костюмів від Фонду Петра Порошенка. Першу партію вже відправили в області, які найбільше потерпають від коронавірусу. Лікарям також передали маски, бахіли, рукавички та захисні окуляри.

У Фонді зазначили: окрім цього закуповують та ремонтують апарати штучної вентиляції легень і незабаром планують закупити ще 100 тисяч костюмів у Південній Кореї.

Петро Порошенко, президент України (2014-2019 рр.)