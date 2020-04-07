Фонд Петра Порошенка передав українським лікарням 10 тисяч захисних костюмів [ Редактировать ]
Допомога медикам. Лікарні в регіонах та столиці отримають десять тисяч захисних костюмів від Фонду Петра Порошенка. Першу партію вже відправили в області, які найбільше потерпають від коронавірусу. Лікарям також передали маски, бахіли, рукавички та захисні окуляри.
У Фонді зазначили: окрім цього закуповують та ремонтують апарати штучної вентиляції легень і незабаром планують закупити ще 100 тисяч костюмів у Південній Кореї.
Петро Порошенко, президент України (2014-2019 рр.)
Ми маємо захистити наших лікарів - саме вони зараз на передньому фронті боротьби з коронавірусом. Вони мають бути одягнені в захисні костюми, мати якісні маски, противірусні окуляри, бахали, рукавички. Мати головне необхідне обладнання і ліки для того, щоб рятувати українців.
Ми точно будемо з нашими лікарями. Сьогодні вже костюми пішли в найбільш вражені регіони України: це і Чернівці, і Тернопіль, це частина в Київ, частина у Вінницю, і врешті-решт протягом тижня ми зробимо щоб у кожному обласному центрі лікарі мали чим захищатися. Лише за тих мов вони матимуть можливість надавати якісну медичну допомогу нам - українцям.
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