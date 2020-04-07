Центральна виборча комісія офіційно зареєструвала Юлію Світличну народним депутатом України. Нагадаю, довибори відбулися 15 березня в 179-му окрузі на Харківщині. Юлія Світлична йшла як самовисуванець, за неї проголосували 77 із половиною відсотків виборців.

Юлія Світлична - досвідчений управлінець. Три роки перед цим вона працювала головою Харківської облдержадміністрації. За час її роботи Харківщина стабільно посідала перші місця в рейтингу Кабміну за показниками макроекономічного розвитку: у регіоні взялися за розвиток великих інфраструктурних об'єктів, були відновлені головні автомагістралі, які з'єднують Харків із сусідніми Сумською, Донецькою та Дніпропетровською областями, відкрито філармонію, закладено підвалини до будівництва нового онкоцентру.

Керуючись законом про ЦВК, постановляємо - зареєструвати народного депутата України обраного в одномандатному виборчому окрузі №179 Світличну Юлію Олександрівну, 1984 року народження, проживає у місті Харків. Безпартійна, самовисуванець. Видати зареєстрованому народному депутату тимчасове посвідчення встановленого зразка. Цю постанову надіслати ВРУ та оприлюднити на офіційному сайті ЦВК. Прошу повний текст постанови долучити до стенограми засідання та підтримати.

Хто "за" прошу голосувати. - 16 "за". Одноголосно, рішення прийнято.

Світлична отримала найвищу довіру людей у регіоні. За підрахунками аналітичного порталу "Слово і діло", рівень виконання чиновницею обіцянок склав 92 відсотки і став найвищим в Україні.

Юлія Світлична є віце-президентом Палати регіонів Конгресу регіональних влад Ради Європи. А також представником України у Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи. Тож багато програм на Харківщині фінансували міжнародні організації - завдяки цьому, на Харківщині ремонтувалися лікарні, школи, реконструювалося житло для переселенців.