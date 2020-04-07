У Києво-Печерській Лаврі пройшли богослужіння з нагоди православного свята Благовіщення [ Редактировать ]
Попри карантин, православні віряни усього світу відзначають свято Благовіщення. Щоправда, цього року - в режимі онлайн. Таке рішення ухвалили в Українській Православній Церкві. Відтак, в одному з храмів Києво-Печерської Лаври святкова служба відбулась без прихожан. Пряму трансляцію переглядали близько 50 тисяч людей одночасно.
Нагадаємо, Благовіщення святкують щороку 7 квітня - вважається, що саме в цей день Діва Марія отримала звістку про майбутню появу Ісуса Христа. З цієї нагоди, у православних церквах світу існує традиція - випускати в небо білих голубів.
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