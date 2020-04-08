На Луганщині запрацювала лабораторія ПЛР-діагностики [ Редактировать ]
У районі проведення Операції Об'єднаних сил (у Донецькій та Луганській областях) один із найнижчих показників захворюваності на корона вірус - там підтверджено 13 випадків. Віднедавна на Луганщині запрацювала лабораторія ПЛР-діагностики.
Це перша на Луганщині і восьма в Україні акредитована за міжнародними стандартами лабораторія, де робитимуть тести ПЛР. І замість двох-трьох днів очікування результатів з Києва - дослідження триватиме кілька годин.
Володимир Жданов, заступник директора ДУ "Луганський обласний лабораторний центр" МОЗ України:
На добу ми маємо робити не менш 32, а максимум - це 138. Зараз ми тільки починаємо робити, в п'ятницю ми зробили частину досліджень. Є відповідні результати, у подальшому будемо нарощувати кількість досліджень.
За вихідні сюди не надійшло жодного нового тесту на підозру. Тож тепер в області ухвалили рішення перевірити всіх, у кого є респіраторні захворювання.
Володимир Жданов, заступник директора ДУ "Луганський обласний лабораторний центр" МОЗ України:
Ми починаємо проводити дослідження тих, хто мають діагноз пневмонії - не коронавірусну, а звичайну.
У Костянтинівській міській лікарні людей з підозрою на коронавірус доправляють ось у це окреме приміщення з боксами, на сьогодні там перебуває одна людина. Вона чекає результатів експрес-тесту. На випадок напливу таких пацієнтів рятувальники на подвір'ї вже розгорнули намет.
Від початку пандемії тут уже перевірили кілька десятків людей з підозрою. Всім робили експрес-тест. Жоден випадок не підтвердився.
Вікторія Денисова, завідувачка боксового відділення Костянтинівської міської лікарні:
У нас теперь все через боксовое отделение проходят те, кого в терапию мы направляем-перенаправляем, то есть - все, кто с диагнозом "острая респираторная инфекция" - все проходят через боксовое отделение.
У разі позитивного тесту, медики роблять ПЛР-аналіз і направляють у лабораторію Слов'янська. За даними МОЗ, на сьогодні на Донеччині десятеро людей ушпиталені з підтвердженим діагнозом COVID-19, один чоловік помер.
Більшість недужих - у Маріуполі. В опорній лікарні в Констянтинівці запевняють:- до зростання числа хворих готові. Забезпечені медики і засобами захисту. А от на Луганщині, в опорній Рубіжанській лікарні - один лікар інфекціоніст і троє інфікованих. Однак і тут за потреби залучать додаткові сили.
Сергій Гайдай, голова Луганської облдержадміністрації:
Орендували в Рубіжному готель на 35 місць, ми домовились про харчування лікарів - тобто, цей готель буде саме для лікарів. Це така собі обсервація.
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