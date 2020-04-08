Спецодяг для медпрацівників шиють на Черкаському підприємстві з виготовлення меблів та матраців. Там вирішили перепрофілюватися на час карантину. Закупили нове обладнання і додатково набирають на роботу швачок. Замовлення вже мають з різних областей.

Олександр Згіблов, керівник підприємства: