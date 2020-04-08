У Черкасах меблеве підприємство перепрофілювали на виготовлення захисного спецодягу [ Редактировать ]
Спецодяг для медпрацівників шиють на Черкаському підприємстві з виготовлення меблів та матраців. Там вирішили перепрофілюватися на час карантину. Закупили нове обладнання і додатково набирають на роботу швачок. Замовлення вже мають з різних областей.
Олександр Згіблов, керівник підприємства:
Ми виготовляємо зараз захисний спецодяг для всіх, хто працює у цій сфері, хто бореться з епідемією. А також розробляємо кілька моделей захисних екранів - отаких, як в мене в руках, для людей, які безпосередньо працюють з хворими.
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