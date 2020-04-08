Дональд Трамп збирається припинити фінансування ВООЗ [ Редактировать ]
Всесвітня організація охорони здоров'я закликає країни не завершувати карантин передчасно, бо це може призвести до повторних спалахів інфекції.
В розробці вакцини проти COVID-19 беруть участь понад 70 країн. Зусиллями ВООЗ невдоволений Дональд Трамп - хоче зупинити фінансування організації. Йому, зокрема, не сподобалося, що ВООЗ не підтримала його позицію щодо призупинення поїздок з Китаю.
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