Всесвітня організація охорони здоров'я закликає країни не завершувати карантин передчасно, бо це може призвести до повторних спалахів інфекції.

В розробці вакцини проти COVID-19 беруть участь понад 70 країн. Зусиллями ВООЗ невдоволений Дональд Трамп - хоче зупинити фінансування організації. Йому, зокрема, не сподобалося, що ВООЗ не підтримала його позицію щодо призупинення поїздок з Китаю.