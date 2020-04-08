В столице запущена виртуальная платформа для эмоциональной поддержки для тех кому нужна психологическая помощь.

Об этом сообщает один из украинских телеканалов со ссылкой на главу КГГА Виталия Кличко.

По его словам, с помощью новой платформы можно будет также проходить курсы и путешествовать по музеям.

"Те, кто хотят провести время с пользой, найдут на сайте различные онлайн-курсы. Благодаря платформе есть возможность проводить спортивную тренировку. Также есть возможность осуществить виртуальную экскурсию лучшими музеями столицы, которые сейчас закрыты", - отметил Кличко.

Известно, что новая платформа будет иметь следующие возможности:

Психологическая консультация;

Образовательный Марафон "#учись дома";

Онлайн обучение для всех;

Заниматься спортом онлайн;

Культурные мероприятия онлайн.

Также мэр столицы напомнил, что граждане должны оставаться дома.

Ранее мы писали о том, что в Украине запустили электронный студенческий билет. Документ можно будет загрузить в приложение.