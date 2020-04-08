В Киеве заработала платформа эмоциональной поддержки [ Редактировать ]
В столице запущена виртуальная платформа для эмоциональной поддержки для тех кому нужна психологическая помощь.
Об этом сообщает один из украинских телеканалов со ссылкой на главу КГГА Виталия Кличко.
По его словам, с помощью новой платформы можно будет также проходить курсы и путешествовать по музеям.
"Те, кто хотят провести время с пользой, найдут на сайте различные онлайн-курсы. Благодаря платформе есть возможность проводить спортивную тренировку. Также есть возможность осуществить виртуальную экскурсию лучшими музеями столицы, которые сейчас закрыты", - отметил Кличко.
Известно, что новая платформа будет иметь следующие возможности:
- Психологическая консультация;
- Образовательный Марафон "#учись дома";
- Онлайн обучение для всех;
- Заниматься спортом онлайн;
- Культурные мероприятия онлайн.
Также мэр столицы напомнил, что граждане должны оставаться дома.
Ранее мы писали о том, что в Украине запустили электронный студенческий билет. Документ можно будет загрузить в приложение.
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