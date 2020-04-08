11% індексації пенсій, запропоновані урядом, виглядають несерйозно - ЗМІ [ Редактировать ]
Уряд має підвищувати соціальні стандарти, провести індексацію пенсій і прожиткового мінімуму. Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" сказала народний депутат України Юлія Світлична.
"Рівень соціального захисту людей треба підвищувати. Іншого шляху немає. Це європейські принципи. Зараз вкрай необхідно проіндексувати пенсії та прожитковий мінімум. Ці 11% індексації пенсій, запропоновані урядом, виглядають не зовсім серйозно. Люди повинні мати можливість задовольнити свої реальні потреби, а не отримати підвищення "для галочки". Також потрібно забезпечити всі соціальні виплати в умовах кризи та негайно запровадити дієву соціальну допомогу людям", - сказала Світлична.
Вона зауважила, що при цьому необхідно "втримати баланс між сприянням розвитку економіки та соціальними витратами".
"Простіше кажучи, потрібно не "задушити" бізнес податками, і при цьому мати кошти на соціалку. Потрібна фахова оптимізація витрат держави. Не скорочення наосліп, а дієва оптимізація. Це різні речі", - зауважила вона.
Як повідомляв Depo.Харків, проміжні вибори в окрузі №179 пройшли у зв’язку із позбавленням Олексія Кучера депутатських повноважень через його призначення на посаду голови Харківської ОДА. Вибори на ОВО №179 відбулися 15 березня 2020 року.
Світлична перемогла на всіх виборчих дільницях у Харківській області, набравши 77,5% голосів виборців (30194 виборців). Друге місце посіла представниця партії "Європейська Солідарність" Вікторія Пташник – 7,91% (3081 виборець). Третім є самовисуванка Тетяна Єгорова-Луценко – 3,03% (1183 виборці).
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