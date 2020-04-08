Буквально шоковым для страны стало сообщение Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины о запасах продуктов питания в торговых сетях. Для адекватного понимания проблемы важно то, что запасы муки, например, имеются менее чем на 13 дней торговли, мяса курицы - на 1,37 дня, яиц - на 6,72 дня.

По остальным товарам ситуация несколько лучше.

"Торговые сети обеспечены запасами масла на 25 дней потребления, сахара - на 20 дней потребления, подсолнечного масла - на 25 дней потребления, риса - на 25 дней потребления и гречки - на 37 дней потребления", - сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Т. Высоцкий.

Украинская общественность имеет право знать, как обстоят в стране дела с обеспечением продовольственной безопасности всего населения. Насколько целесообразен в таких условиях широкий продовольственный экспорт из Украины?

Напомню, что украинские предприятия пищевой промышленности вывозят за рубеж около трети производимой продукции. Так, за январь - март 2020 года украинскими производителями было реализовано продуктов питания на сумму 68 054,5 млн грн, в том числе продано за рубеж - на сумму 20 732,3 млн грн, то есть 30,5% от произведенного.

Ограничения продовольственного экспорта стали бы не только механизмом формирования необходимых запасов, но и способом расширения предложения на внутреннем рынке, повышения ценовой конкуренции и, соответственно, эффективным рыночным механизмом сдерживания цен.

Власть обязана в самое ближайшее время принять принципиальные и обоснованные решения по комплексному обеспечению продовольственной безопасности Украины.

В то же время не стоит забывать о том, что важно не только наличие продуктов питания в стране, но и наличие у населения средств для их приобретения. Правительство же до сих пор не представило парламенту внятных, действенных и экономически обоснованных мер по поддержанию покупательной способности всех граждан Украины в карантинный период.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"