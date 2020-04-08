В Чернобыльской зоне отчуждения возникло сразу несколько пожаров. Один из них – общей площадью 100 га, из которых 35 га приходится на зону отчуждения, – после четырех дней борьбы с огнем потушен. Однако его последствия еще будут сказываться, поскольку радиационный фон в эпицентре пожара повысился до 2,3 микрозиверта при норме в 0,14.

7 апреля в зоне отчуждения возник еще один пожар. И происходят они не только в Чернобыльской зоне, а угроза – не только повышение радиационного фона, но и выбросы вредных веществ. В Киеве показатели общего индекса качества воздуха в последние дни превысили допустимые нормы в 4–5 раз.

Уверен, что не распродажа украинской земли, а сохранение природы, в первую очередь лесов, которые и без того являются объектом хищнической вырубки, должно стать одним из приоритетов украинской власти в этом году. В повышенную готовность необходимо привести государственные службы, которые борются с подобными бедствиями и способны их предотвращать, а расследование причин пожаров в зоне отчуждения должно быть проведено срочно и открыто, невзирая на карантин.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"