Таковы уж реалии "эпохи коронавируса", что большинство из нас начали жить сегодняшним днем. И это неудивительно, ведь на повестке дня - сохранить здоровье, а остальное, как говорится, приложится. Но что украинцы будут делать после пандемии? Ведь достоверно пока непонятно, сколько продлится карантин, и как это скажется на экономике. Но эксперты и представители малого бизнеса уже заявляют о больших трудностях. Как с ними будут бороться, и сколько наших сограждан могут остаться без работы?

Каковы украинские реалии?

Точно ответить на этот вопрос пока невозможно, в профильном министерстве официальных чисел о количестве потерявших работу пока не сообщали. Но, уже известно, насколько упадут экономические показатели. По данным Кабмина, инфляция в 2020м году (вместо утвержденных 5,5%) будет 11%. А номинальная зарплата, с учетом инфляции, сократится на 4,5 % в сравнении с показателями прошлого года. И самое главное - безработица вырастет до 9,4%. Для сравнения, в 2019м этот показатель был на уровне 8,6%.

В группе риска "теневые"

И здесь снова начнутся старые песни о главном. О детенизации экономики власть говорила постоянно. Главная задача у всех была одинаковая - бизнес нужно было срочно выводить из тени. Ведь, в первую очередь, это увеличение рабочих мест, во-вторых, - налоги в казну. Но время шло, а все оставалось только на словах. Теневой бизнес все увеличивал свою долю в экономике страны. По разным оценкам сейчас там работают около 4 миллионов украинцев. И каждый теперь будет "сам за себя". Только за начальный период пандемии работу в этом секторе потеряли уже около 1 миллиона.

Не стоит забывать и о заробитчанах. Ведь все они массово вернулись домой, и сидят пока без работы.

Заробитчане зачастую работали строителями, помогали по хозяйству, работали в сельском хозяйстве. У них нет предпринимательского таланта - это нормально. И здесь государство должно создать определенные проекты. Если это получится, можно будет этих людей, которые вернулись, их ведь тысячи, так сказать "украст" в украинский малый и средний бизнес. Но для этого, опять же, государству нужно создать условия, - говорит Игорь Гарбарук, эксперт в сфере международной экономики.

Кстати, об условиях. В Кабмине уже разработали помощь для предпринимателей и людей, которые могут потерять работу. Правда, конкретики в этой программе не хватает. В частности, планируют:

Провести индексацию пенсий (коэффициент не указывали);

Повысить зарплаты врачам, которые борются с коронавирусом;

Выплачивать 50% зарплаты работникам, находящимся на обсервации;

Упростить получение пособия по безработице;

Кстати, финансовую помощь от государства смогут получить только застрахованные работники.

Хочешь жить - умей вертеться

Как же сохранить рабочие места, и при этом не уйти в огромные убытки? Малый и средний бизнес массово переводит людей на удаленный режим. А на небольших предприятиях вводят посменную работу.

Ну, а как еще? Рабочих увольнять я не хочу. Да и незачем пока. Посменная работа - это выход. Люди не теряют рабочие места, а мне так легче оплачивать их труд, - говорит собственник одного из предприятий по производству мебели Максим.

Магазины и сфера обслуживания массово переходят в онлайн, либо ищут другие способы продолжать работу.

Я, например, закрыл свой магазин. Не хочу получить штраф. У меня есть сайт магазина. Там можно выбрать и тип дивана, и кровать, но проблема в том, что ты же онлайн такую большую покупку не сделаешь. Пришлось искать выход. У меня есть склад, на нем же и производство, клиентам говорю, где он находится, люди приезжают, смотрят. Правда, всегда прошу, чтобы приходил кто-то один, а не целыми семьями. Ну, а что делать, выживать как-то нужно! , - рассказывает бизнесмен.

В отпуск преждевременно и за свои "кровные"

Тех, кто не может работать по такому принципу, чаще всего, отправляют в отпуск за свой счет. Таким образом, работодателям удается сократить растраты на выплату зарплат и сохранить вакансии. Это довольно распространенный вариант. Те, кто к такому решению не пришел, могут к этому прибегнуть позже. Ведь, когда закончится карантин, - пока неясно. В отпуск за свой счет часто переводят даже медработников. К примеру, медсестер второго звена. Такая же ситуация сейчас в сфере туризма и авиаперелетов. Здесь, правда, все зависит от авиакомпании. Большая часть украинских авиаперевозчиков в отпуск штат не переводила, но выплачивает не всю зарплату - примерно 85%.

Кризис эпохи коронавируса

Штормит сейчас не только украинскую экономику, но и мировую. Еще в начале пандемии коронавируса, мы писали о странах, которые первыми приняли на себя экономический удар COVID-19, и о пострадавших от нового вируса сферах. А остановка бизнеса, в свою очередь, провоцирует еще большую проблему - безработицу.

Экономики всех стран откатились, экономика Италии, Израиля, Китая, фактически остановилась. Большая часть предприятий там перестали работать или уменьшили производство, соответственно, - говорит Игорь Гарбарук, эксперт в сфере международной экономики

К примеру, в США на фоне коронавируса зарегистрировали даже своеобразный антирекорд! За пособием по безработице обратились около 10 миллионов. И это только начало. В Соединенных Штатах ожидают повышения количества безработных. По прогнозам экономистов, к концу апреля работу в стране рискуют потерять вдвое больше людей. То есть, около 20 миллионов. Таким образом, безработными могут стать 15% от всего населения. А это - худшие показатели США, начиная с 1930-х годов.

Не радужнее ситуация и в Европе. Там тоже высокий уровень безработицы. По словам министра труда и социальной экономики Испании, Йоланды Диас, за последнее время работы лишились около 300 тысяч граждан страны, а уровень безработицы вырос почти до 10%. Такое стремительное падения количества рабочих мест, в первую очередь, связано с затруднительным положением малого и среднего бизнеса в ЕС. К примеру, только в одной Франции помощи попросили более 370 тысяч компаний разного масштаба. Сейчас в стране борются за сохранение более 3 миллионов рабочих мест. А правительство страны пообещало выплатить около 85% заработной платы тем, кто потерял свою работу из-за коронавируса. Для борьбы с экономическими последствиями COVID-19 в Евросоюзе уже выделили 100 миллиардов евро. Их планируют потратить на помощь бизнесу.