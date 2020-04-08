Порушники карантину в Фастові копатимуть могили. Таку пропозицію вніс міський голова Михайло Нетяжук. На своїй сторінці у Фейсбук мер Фастова розповів, що після поховання однієї з жительок міста, які померла від коронавірусу дійшов висновку, що штрафи не надто ефективні.

Тому і виникла ідея застосувати радикальніші заходи. Приміром, примушувати тих, хто гуляє містом - копати могили.