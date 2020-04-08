Від початку року на Львівщині від спалювання сухостою загинуло двоє людей

А на Львівщині через підпал сухої трави уже добу горить сміттєзвалище. Вогонь охопив більше гектара території. На місці працюють 72 вогнеборці та 11 машин спецтехніки. Подробиці у сюжеті Христини Гашенко.

Новояворівське сміттєзвалище. У вогні поля, чагарники та лісосмуга. Невідомі підпалили суху траву. Через сильний вітер вогонь дістався полігону з твердими побутовими відходами.

Густий дим, пориви вітру, сморід та палюче сонце перешкоджають роботі вогнеборців. За кілька годин їм вдалося загасити осередки займання у лісосмузі. Наразі борються з полум'ям на сміттєзвалищі.

Іван Лободинець, рятувальник:

Сильно горить, є прогари. Важко, вітер якщо є задимлення заходимо то важко, а якщо є відкриті території, то можна працювати.

На в'їзді до сміттєзвалища вже чекають водії комунальної спецтехніки. Щойно пожежники завершать роботу, далі на черзі - вони.

Ярослав, водій:

Екскаватором будемо копати і піском засипати.

Михайло, водій:

Машина з піском є, вразі чого засипати, треба було їхати туда, але туди не під'їдеш, бо гасять.

Дим зі сміттєзвалища відчувають і жителі сусідніх сіл. За кілька кілометрів від полігону - село Терновиця. Тут на сморід скаржиться чи не кожен. Люди кажуть, треба на полі працювати, а тут на вулицю не вийдеш. Дихати нічим.

Іван, житель села Терновиця:

І так було тяжко сапать, от сюди то трохи затягнуло, бо я пас козу - тоді було тяжко, так такий воздух був тяжчий.

Місцева вчителька біології постійно наголошує сусідам, що палити траву вкрай небезпечно.

Марія Західна, вчителька біології та екології:

Гумус згоряє верхні шари згоряють. По суті і родючість ґрунту падає. Зверху на ґрунті всі корисні мікроорганізми, які утилізують ті всі відходи той сухостій. Той сухостій сам собою мікробами переробиться. Ті бактерії корисні вони згоряють.

Від початку року на Львівщині від спалювання сухостою загинуло двоє людей. Троє травмовані. Рятувальники отримали 1800 викликів. Не палити суху траву, на думку вогнеборців, людей змусять високі штрафи. Обласний департамент екології запропонував парламенту збільшити покарання до сорока двох тисяч гривень.