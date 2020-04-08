Карантинний режим на Донбасі: за яких умов дозволяють перейти лінію розмежування? [ Редактировать ]
В особливому режимі працюють зараз і КПП в зоні Операції об'єднаних сил. Кому і за яких умов дозволяють перетинати лінію розмежування під час карантину - знає Ірина Баглай.
Щодня цими дорогами лінію зіткнення перетинали з 10 тисяч людей. Через COVID-19 у зоні ООС від першого квітня рух на пункті пропуску заборонили. Однак спроби пройти все ж таки трапляються.
Ігор Заруднєв, помічник начальника Краматорського прикордонного загону:
Були випадки з того боку приходили люди, їх випускали ми їх пропускали оформлювали.
Дозвіл на вхід-вихід на підконтрольній території дає командувач Операції Об'єднаних сил - і лише за вагомих причин.
Ігор Заруднєв, помічник начальника Краматорського прикордонного загону:
Або смерть близької людини, або необхідність негайного лікування.
Ще одна важлива причина - родинні зв'язки. Це коли по той бік фронту лишились діти або батьки. Та дозвіл на підконтрольній території - ще не гарантія, що люди таки дістануться домівок.
Ігор Заруднєв, помічник начальника Краматорського прикордонного загону:
Коли громадяни перетинали наші пункти в'їзду-виїзду і потім через певний час поверталися назад і розповідали, що збройні незаконні формування не пропустили.
Сергій Гайдай, голова Луганської облдержадміністрації:
Вони пояснювали, що їх з того боку не випускали. Ми готові прийняти наших людей, але їх з того боку не випускали.
По цій річці і проходить лінія фронту на Луганщині. Її складно проконтролювати. У 2016 році саме цим скористались українські спецслужби, коли виводили з окупованої території колишню поплічницю бойовиків, яка перейшла на бік України. А цієї весни марш-кидок на веслах у зворотній бік вирішили здійснити 50 людей, в обхід пункту пропуску. Нелегалів арештували бойовики - і закрили, як пояснили - на карантин.
Такі лазівки люди облаштували й поблизу окупованого Слав'яносербська. До початку карантину військові тут не раз ловили контрабандистів.
Антон, військовослужбовець Збройних Сил України:
Переміщались ніби з роботи і з собою возили великі клунки є неофіційна переправа ближча до нас раніше ще в 2016 і зимою в 2019 були натянуті троси низько до річки і лодкою так, щоб не було чути шум весел перебирались на цю сторону перевозили контрабанду
Позивний "Клема" військовослужбовець Збройних Сил України:
То, що ми бачили, то, що ми затримували цих людей - то цигарки та алкоголь.
Та ось уже два тижні на річці цілковитий штиль.
Анатолій Савелійович, житель Трьохізбенки:
Сейчас никого нету, все перекрыто, потому что раз такое дело - грипп сильный.
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