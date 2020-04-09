Власти заявили о возможном ослаблении карантина [ Редактировать ]
Руководитель Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в случае соблюдения украинцами карантина из-за коронавируса еще 2 недели, возможно, до 24 апреля ограничения ослабят. Об этом сообщает "Украинской правде".
Тимошенко отметил, что в ОПУ сейчас "смотрят на ближайшие две недели".
"Есть Пасха, мы понимаем, что это большой праздник для всех. Но мы призываем всех быть дома. Если мы просидим еще 2 недели на карантине, возможно до 24 апреля мы уже выйдем на какое-то ослабление этой истории", - заявил он.
Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. Также мы писали о том, что в офисе президента обсуждают вопрос введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.
Президент Украины Владимир Зеленский прошел тест на коронавирус.
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