Руководитель Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в случае соблюдения украинцами карантина из-за коронавируса еще 2 недели, возможно, до 24 апреля ограничения ослабят. Об этом сообщает "Украинской правде".

Тимошенко отметил, что в ОПУ сейчас "смотрят на ближайшие две недели".

"Есть Пасха, мы понимаем, что это большой праздник для всех. Но мы призываем всех быть дома. Если мы просидим еще 2 недели на карантине, возможно до 24 апреля мы уже выйдем на какое-то ослабление этой истории", - заявил он.

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. Также мы писали о том, что в офисе президента обсуждают вопрос введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский прошел тест на коронавирус.