П'ять країн ЄС розкритикували Росію через відмову співпрацювати зі слідством у справі збитого рейсу MH17 на Донбасі. Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина та Польща в спільній заяві дорікнули Москві у невиконанні резолюції Радбезу ООН.

Раніше в окружному суді Гааги відбулося чергове судове засідання. Воно було закритим через ситуацію з коронавірусом.

Нагадаю, Boeing-777 компанії "Малайзійські авіалінії" збили у липні 2014 над Донбасом. Загинули всі 298 людей, які перебували на облавку. Згодом слідство встановило - у лайнер поцілили з російського БУКа.