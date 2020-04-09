Збитий літак на Донбасі: країни ЄС розкритикували Росію через відмову співпрацювати зі слідством [ Редактировать ]
П'ять країн ЄС розкритикували Росію через відмову співпрацювати зі слідством у справі збитого рейсу MH17 на Донбасі. Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина та Польща в спільній заяві дорікнули Москві у невиконанні резолюції Радбезу ООН.
Раніше в окружному суді Гааги відбулося чергове судове засідання. Воно було закритим через ситуацію з коронавірусом.
Нагадаю, Boeing-777 компанії "Малайзійські авіалінії" збили у липні 2014 над Донбасом. Загинули всі 298 людей, які перебували на облавку. Згодом слідство встановило - у лайнер поцілили з російського БУКа.
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