У Чернівцях на коронавірус масово захворіли медпрацівники [ Редактировать ]
Жорсткі обмежувальні заходи вже тиждень діють на Буковині. Минулої п'ятниці на в'їзді в область встановили КПП - пропускають лише вантажівки й транзитні автомобілі. А громадян закликають сидіти вдома.
На такі заходи пішли через стрімке зростання кількості хворих - їх в області вже понад три сотні.
Буковина - знову умовний лідер за масштабами поширення коронавірусу. В області зафіксовано вже 303 випадки зараження - 30 додалися за останню добу. Хворі вже є в усіх районах, серед них чимало медпрацівників.
Наталія Гопко, в. о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру:
З 51 медпрацівника, в якого є позитивний результат на COVID-19, в 11 є клінічні прояви. А інші абсолютно ніяких ознак захворювання не виявляють. Всі перебувають на самоізоляції.
Для пацієнтів розгорнули госпітальні бази. У Чернівцях найбільше хворих в інфекційному відділенні Обласної лікарні та Першій міській. Засобів захисту поки що вистачає, а ось з апаратами штучної вентиляції легень - сутужніше.
Ольга Кобевко, лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної клінічної лікарні:
Зараз у відділенні перебуває більше 40 людей. Мінімум 8 потребують дотації кисню. У нас для цих 8 людей є 4 подушки, 1 концентратор кисню і 1 масочний ШВЛ. Тобто, ми не інтубуємо, а можемо подати кисень через маску. Все! Всі інші повинні або чекати, або ми їх міняємо.
У всій області діють жорсткі обмежувальні заходи - людей закликають сидіти вдома. Малозабезпеченим та пенсіонерам допомагають волонтери.
Лише за сьогодні благодійники передали пів сотні харчових наборів. Їх доправлять тим, хто в скруті.
Тут у нас продуктові набори від наших благодійників. Їх є 2 види. Олія, чай, крупи, масло.
Катерина Пономарьова, волонтерка:
Зараз працюють близько 20 волонтерів. Ми приймаємо замовлення, складаємо. Замовлення двох видів, ділимо місто на квадрати. І людина отримує або безкоштовні продуктові пакети, або отримує замовлення - що потрібно придбати, купити.
До області зараз пропускають лише вантажівки та транзитні автомобілі. Та все ж таки є ті, хто намагається "обійти" заборони.
Сергій Осачук, голова Чернівецької облдержадміністрації:
Якщо аж дуже комусь потрібно, то завжди знайдеться можливість покинути область, але це поодинокі випадки. Загалом, хочу сказати, це позитивний результат - коли область повністю на карантинному обмеженні.
Карантин в області триватиме ще принаймні два тижні.
по теме
Придніпровська залізниця відновила перевезення для поліцейських та медиків
До регіональної філії Придніпровської залізниці вже надійшли сотні заявок на перевезення працівників від лікарень та правоохоронних структур
На Буковині посилили карантинні обмеження
З 13 години суботи до 6 понеділка - тобто, всі вихідні, влада закликала людей взагалі не виходити на вулицю: утриматися від будь-яких пересувань населеними пунктами, у тому числі і не ходити до магазинів
На Буковині запровадили особливий режим в'їзду та виїзду: як діє обмеження
На жорсткі обмеження пішли через стрімке зростання захворювань на коронавірус - щодня медики фіксують по кілька десятків інфікованих
Заради життя: київський волонтер переобладнав власну стоматологічну клініку у гуртожиток для лікарів
Салім Караме, бізнесмен та власник приватної стоматологічної клініки пропонує персоналу київських лікарень, які живуть далеко від роботи, безплатне проживання, на час, поки в Україні лютує коронавірус
До нової лікарні у Лондоні привезли перших пацієнтів з COVID-19
Усі ліжка медзакладу обладнані апаратами штучної вентиляції легенів і кисневої терапії