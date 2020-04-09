Ухвалити зміни до законів про регулювання банківської діяльності закликав депутатів п'ятий президент України Петро Порошенко. Без цього держава може не отримати фінансової допомоги, що значно вдарить по економіці в умовах пандемії, - вважає Порошенко.

Петро Порошенко, президент України (2014-2019 рр.)

Немає завдання для нас зараз важливішого, ніж зірвати цей антиукраїнський сценарій. Ухвалення банківського закону - практично єдина вимога, виконавши яку, Україна може отримати потужну фінансову допомогу для подолання економічної кризи. Кризи, в яку ще до вірусу занурили Україну молоді, але бездарні і не компетентні обличчя, - кризи, яка ще більше посилиться внаслідок світової рецесії через пандемію. Десятки країн зробили запит на таку допомогу, а ми зможемо її отримати одними з перших.