1892 українці вже підхопили COVID-19. 57 людей померли, 45 одужали. Найбільше інфікованих на Буковині 302 людини, у Києві 300 осіб, на Прикарпатті 218, Тернопільщині 169.

За минулу добу кількість хворих на коронавірус перевалила за сотню й на Вінниччині.