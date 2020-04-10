В Україні кількість хворих на COVID-19 наближається до двох тисяч [ Редактировать ]
1892 українці вже підхопили COVID-19. 57 людей померли, 45 одужали. Найбільше інфікованих на Буковині 302 людини, у Києві 300 осіб, на Прикарпатті 218, Тернопільщині 169.
За минулу добу кількість хворих на коронавірус перевалила за сотню й на Вінниччині.
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