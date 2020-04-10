У Саудівській Аравії коронавірусом заразилися 150 членів королівської сім'ї [ Редактировать ]
У Саудівській Аравії коронавірусом заразилися 150 членів королівської сім'ї. А один із принців - губернатор Ер-Ріяда у реанімації. У лікарні, яка обслуговує королівську сім'ю, вже підготовлено 500 VIP-місць.
Вісімдесяти чотирирічний король Салман самоізолюється в палаці на острові в Червоному морі. Усамітнилися і кронпринц та міністри. Через пандемію всі великі міста Саудівської Аравії на суворому карантині.
Дозволені тільки походи в магазин або ж по меддопомогу.
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