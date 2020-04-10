Через пандемію всі великі міста Саудівської Аравії на суворому карантині

У Саудівській Аравії коронавірусом заразилися 150 членів королівської сім'ї. А один із принців - губернатор Ер-Ріяда у реанімації. У лікарні, яка обслуговує королівську сім'ю, вже підготовлено 500 VIP-місць.

Вісімдесяти чотирирічний король Салман самоізолюється в палаці на острові в Червоному морі. Усамітнилися і кронпринц та міністри. Через пандемію всі великі міста Саудівської Аравії на суворому карантині.

Дозволені тільки походи в магазин або ж по меддопомогу.