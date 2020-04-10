Борис Джонсон залишив реанімацію [ Редактировать ]
Британського прем'єра Бориса Джонсона, хворого на коронавірус, перевели з реанімації до звичайної палати. Там за станом його здоров'я спостерігатимуть лікарі. Про це повідомили в уряді.
Нагадаю, про діагноз Джонсона стало відомо 27 березня. Через 10 днів самопочуття 55-річного політика значно погіршилося. Його помістили у відділення інтенсивної терапії.
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