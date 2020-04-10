"Союз МС-16" успішно стикувався з МКС [ Редактировать ]
Космічний корабель "Союз МС-16" успішно стикувався з МКС. Він доправив на позаземну базу два російських космонавта, а також астронавта NASA. Про це повідомили в космічній агенції Сполучених Штатів.
Нагадаю, корабель з космонавтами вилетів учора з космодрому Байконур, що у Казахстані. Загалом, політ до космічного пристанку тривав близько шести годин. Відтак загальна кількість персоналу на станції зросла до шести.
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