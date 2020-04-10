Космічний корабель "Союз МС-16" успішно стикувався з МКС. Він доправив на позаземну базу два російських космонавта, а також астронавта NASA. Про це повідомили в космічній агенції Сполучених Штатів.

Нагадаю, корабель з космонавтами вилетів учора з космодрому Байконур, що у Казахстані. Загалом, політ до космічного пристанку тривав близько шести годин. Відтак загальна кількість персоналу на станції зросла до шести.