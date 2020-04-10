Готовность больниц к коронавирусу: как проверить онлайн [ Редактировать ]
В Украине теперь можно онлайн ознакомиться с информацией об обеспеченности больниц во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил в телеграмм премьер-министр Денис Шмыгаль.
Информация дашборда по Украине, областях и по конкретным больницах обновляется ежедневно. Правительство в режиме реального времени контролирует этот вопрос и принимает оперативные решения для максимального обеспечения больниц. Информация будет полезна общественности, волонтерам и представителям местной власти".
Сайте можно узнать о том, как защитить себя и родных, как передается коронавирусная инфекция и что делает власть для помощи людям в период пандемии.
Согласно данным на сайте, в 236 больницах есть 41 тысяч свободных коек, около 6500 из которых в инфекционных отделениях. При этом 889 мест заняты для лечения больных с коронавирусом. Также сейчас доступны 1746 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Также в таблице есть информация по обеспеченности больниц персоналом, оборудованием и средствами защиты по регионам.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прошел тест на коронавирус.
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