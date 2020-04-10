Гаряча їжа, шопінг і робота. Такі побажання після карантину - висловили жителі 11-мільйонного китайського міста Ухань, звідки й поширився коронавірус. Люди жили в умовах жорстких обмежень 76 днів. Утім, напередодні там скасували карантинні заходи. З містом відновили залізничне та авіасполучення, відкрили дороги. Запрацювали всі установи та магазини. На вулиці повиходили люди. Кажуть - дуже хочуть повернутися до повноцінного життя.

Кай Кеюнг, жителька Уханя: