Місто Ухань повертається до звичного життя [ Редактировать ]
Гаряча їжа, шопінг і робота. Такі побажання після карантину - висловили жителі 11-мільйонного китайського міста Ухань, звідки й поширився коронавірус. Люди жили в умовах жорстких обмежень 76 днів. Утім, напередодні там скасували карантинні заходи. З містом відновили залізничне та авіасполучення, відкрили дороги. Запрацювали всі установи та магазини. На вулиці повиходили люди. Кажуть - дуже хочуть повернутися до повноцінного життя.
Кай Кеюнг, жителька Уханя:
Я з нетерпінням чекаю дня, коли ми нарешті знімемо ці захисні маски. Зараз найбільше я хочу зустрітися з друзями та повернутися на роботу. Також моє бажання - скуштувати гарячу страву й випити чаю. А ще я скоро поїду дивитися на цвітіння сакури.
по теме
Посилення карантину: на Київщині обмежать пересування
Пік захворюваності очікують з 11 до 20 квітня. Отже, цими вихідними і на Великдень додатково обмежать пересування та перебування людей в громадських місцях - з 13 години суботи до 06 ранку неділі
У західних областях на вихідні запроваджують режим максимального обмеження пересування
Людей просять від 13 години суботи і до 6 ранку понеділка не залишати своїх домівок. Такі рішення ухвалили, щоб запобігти поширенню коронавірусу
Карантин в Україні послаблять не раніше, ніж у травні - Денис Шмигаль
Про це під час засідання Кабміну заявив прем'єр Денис Шмигаль
Ангела Меркель поділилася враженнями перебування на карантині
Ангела Меркель знову працює в офісі. Після візиту до лікаря, який виявився хворим на коронавірус, канцлерка два тижні провела в домашній самоізоляції. Її кілька разів протестували, і всі аналізи показали негативний результат
Як в Україні борються з порушниками карантину
Невинна прогулянка парком може коштувати від 17 до 34 тисяч гривень. Згідно із постановою Кабміну всі населені пункти України із понеділка мають жити за новим режимом