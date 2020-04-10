В Китае запретили употреблять собак в пищу/ Фото: lifeglobe.net

Представители Министерства сельского хозяйства Китая убрали собак из перечня животных, мясо которых пригодно для употребления в пищу. Об этом пишет Reuters.

В Министерстве сообщили, что Китай разработал новые руководящие принципы для реклассификации собак в категорию "домашних животных" из категории "домашнего скота", что является частью реакции на пандемию COVID-19.

Отмечается, что официальный статус домашних питомцев защитит этих животных от поедания.

"По мере развития человеческой цивилизации собаки стали спутниками людей, на международном уровне их считают домашним скотом, и Китай пойдет тем же путем", - заявили в ведомстве.

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