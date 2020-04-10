В Китае больше не будут есть собак [ Редактировать ]
Представители Министерства сельского хозяйства Китая убрали собак из перечня животных, мясо которых пригодно для употребления в пищу. Об этом пишет Reuters.
В Министерстве сообщили, что Китай разработал новые руководящие принципы для реклассификации собак в категорию "домашних животных" из категории "домашнего скота", что является частью реакции на пандемию COVID-19.
Отмечается, что официальный статус домашних питомцев защитит этих животных от поедания.
"По мере развития человеческой цивилизации собаки стали спутниками людей, на международном уровне их считают домашним скотом, и Китай пойдет тем же путем", - заявили в ведомстве.
Ранее мы писали о том, каким домашним животным опасен коронавирус.
по теме
В Китае за сутки заразились коронавирусом почти 70 человек
В Китае за последние сутки зафиксировали 62 случая заражения
У Китаї вперше заборонили вживати у їжу котів та собак
Вето стосуватиметься і спеціально вирощених для цього тварин і спійманих у дикій природі
В Китае 4 апреля почтят память жертв коронавируса
Во время церемонии государственные флаги по всей стране будут приспущены
Помещалась в чайную ложку: названа самая маленькая собака в мире
Чихуахуа Милли гораздо меньше остальных самых маленьких пород собак
Медики назвали самую полезную для сердца кашу
Специалисты советуют чаще употреблять перловую кашу