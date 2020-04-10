Медики отмечают необычно высокий уровень смертности пациентов с коронавирусом COVID-19, для оказания помощи которым были использованы аппараты искусственной вентиляции легких, пишет Associated Press.

По данным властей Нью-Йорка, скончались около 80% тяжелых больных, которых подключали к аппаратам ИВЛ. Более высокий, чем обычно, уровень смертности при использовании аппаратов ИВЛ зафиксирован по всей территории Соединенных Штатов. Это подтвердил руководитель Американской ассоциации по борьбе с болезнями легких Альберто Риццо.

Исследования, проведенные в Китае и Великобритании, также показали, что погибли соответственно 86% и 66% пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам ИВЛ. При этом средняя смертность пациентов с тяжелыми респираторными расстройствами, подключенных к аппаратам ИВЛ, составляет 40-50%.

Причины такой высокой смертности на данный момент неясны. Доктора считают, что это может быть связано с тем, каким было состояние здоровья людей до заболевания, или с тем, в насколько тяжелом состоянии они находились к тому времени, когда их подключили к аппарату ИВЛ.

"Механическая вентиляция - совсем немягкий способ лечения. Один из самых важных выводов последних десятилетий состоит в том, что искусственная вентиляция может усугубить заболевание легких, поэтому нужно быть осторожными при их использовании", - считает Эдди Фан, специалист по лечению респираторных заболеваний из научно-исследовательского института при Toronto General Hospital.

Аппараты ИВЛ снабжают кислородом пациентов, чьи легкие отказывают. Для этого их вводят в медикаментозный сон, а кислород поступает прямо в легкие через трубку, вставленную в горло.

Но оценкам медиков, тяжелое течение коронавируса наблюдается примерно у 20% заболевших, в основном это пожилые люди или ослабленные хроническими заболеваниями . У них могут отмечаться проблемы с дыханием и боль в груди. К аппаратам ИВЛ приходится подключать 3-4% таких пациентов.