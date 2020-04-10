Последние решения Кабмина о продлении карантинных мер продемонстрировали полную беспомощность и непрофессионализм власти. Не переставая запугивать население штрафами, размер которых (17 000-34 000 грн) в разы превосходит среднемесячный доход большинства украинцев, Кабмин до сих пор не предложил каких-либо мер по обеспечению материального выживания миллионов сограждан, оставшихся без средств к существованию.

Регистрация безработных украинцев в центрах занятости - мера почти бесполезная, особенно когда эти центры закрыты на карантин или по другим причинам.

В целом украинцы лишены в большинстве случаев возможности продолжать трудовую деятельность, финансово поддерживать пожилых родителей, обеспечивать нормальное питание даже детям.

При этом Кабмин не идет даже на очевидные меры социальной поддержки, которые не требуют сиюминутных затрат.

Так, тяжелым грузом для украинцев остаются коммунальные платежи. Сумма задолженности по ним к началу марта уже достигла 66,7 млрд грн. Тем не менее, несмотря на неоднократные обещания президента, тарифы по-прежнему высоки, и коммунальные платежи "съедают" значительную часть скромного бюджета украинских семей.

Транспортный коллапс в украинских городах фактически организован по указанию Кабмина и усугубляется непрофессионализмом мэров и транспортных служб. Показательно, что, несмотря на пандемию, в Риме, например, метро работает, а в Киеве, Харькове, Днепре - нет. В Украине даже граждане, получившие разрешение на передвижение по городу, вынуждены часами стоять в бесконечных очередях на остановках городского транспорта.

Требования Кабмина использовать маски и перчатки повсеместно до сих пор не подкреплены организацией их массового производства и реализацией в аптеках по доступным ценам. Такое впечатление, что правительство руководит необитаемым островом, а не страной, все еще имеющей достаточно развитую легкую промышленность.

По меньшей мере одиозно и обреченно выглядит решение Кабмина, разрешающее работать ломбардам. Этим власть, по сути, открыто признается в том, что не собирается помогать простым украинцам, более того, активно препятствует их усилиям честно заработать, зато "щедро" позволяет за копейки продать из дома последнее.

При таких безграмотных и откровенно циничных подходах нынешнего правительства социально-экономическая катастрофа в Украине неизбежна. Собственно, она уже и происходит…

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"