Изменения в бюджет и ослабление карантина: Юрий Бойко подвел итоги недели [ Редактировать ]
В п'ятницю, 10 квітня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко розповів про те, що відбувається у країні.
- За вашим відчуттям, чи готовий Уряд переглянути певні пункти цього проекту, щоб отримати голоси усіх фракцій парламенту?
- Сегодня утром было совещание с премьер-министром и руководителями фракций. Премьер-министр представил предлагаемый проект бюджета и для нас опять то было удивлением. Мы в прошлый раз говорили об этом. Нельзя за счет собственного народа делать всю борьбу с этой эпидемией и обрезать все статьи бюджета. И при этом, выпрыгивая из штанов, выплачивать внешние задолженности. Но не бывает так в мире. Весь мир находится в форс-мажоре. А когда у нас на всю безработицу, на все пособие, а это миллионы людей, запланировали в бюджете 7 млрд грн, а на выплату внешних долгов - 144 млрд, то как мы можем поддержать такой бюджет. Это абсолютно не народный бюджет, какие-то аферы в нем заложены.
- Що може зробити держава, щоб допомогти у час карантину тим людям, хто може втратити роботу або бізнес через кризу? Які рішення з цього приводу вже є або можуть бути найближчим часом у Верховній Раді?
- На сегодня по официальным данным 364 безработных, которые на самом деле не отвечают действительности. У нас уже миллион людей вернулись из-за границы, еще 2 миллиона находятся там и ждут тоже возвращения, 700 тысяч представителей малого бизнеса остановились, это около 1,5 миллиона человек потеряли работу. Т.е., это должна быть программа целевая, ответственная, а не в том виде, которая предлагается на 7 миллиардов гривен всего. Это ничего. Конечно же, нужно выплачивать, как в других странах, компаниям, которые выплачивает зарплаты своим рабочим, компенсации, давать кредиты беспроцентные. Но, всего этого мы не услышали. Вся борьба будет проходить за счет наших людей. Абсолютно неприятная история и свидетельство того. что правительство не видит вариантов выхода из кризиса.
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