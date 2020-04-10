За неделю, с 6 по 10 апреля, Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке $327,70 млн и продал $44,50 млн. Об этом сообщается на сайте НБУ в пятницу.

В целом чистая покупка выросла до $283,2 млн по сравнению с $248 млн неделей ранее.

По данным регулятора, с начала года он купил на межбанке валюты на $1857,7 млн и продал на $2 793,1 млн. Таким образом, чистая продажа валюты Нацбанком составила $935,4 млн.

Ранее, Нацбанк рассказал, как борется с вирусами на банкнотах.