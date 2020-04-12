Християни Східного обряду святкують Вербну Неділю. Це одне з найбільших православних свят. Головна традиція - освячення гілочок верби, які приносять додому після ранкової служби в церкві. Щоправда цього року традиційні урочистості відбулися зі змінами. Через пандемію коронавірусу, більшість церков провели богослужіння онлайн. Не стала винятком і Києво-Печерська Лавра.

Ієромонах Аарон: