Вербна Неділя: Києво-Печерська Лавра провела богослужіння онлайн [ Редактировать ]
Християни Східного обряду святкують Вербну Неділю. Це одне з найбільших православних свят. Головна традиція - освячення гілочок верби, які приносять додому після ранкової служби в церкві. Щоправда цього року традиційні урочистості відбулися зі змінами. Через пандемію коронавірусу, більшість церков провели богослужіння онлайн. Не стала винятком і Києво-Печерська Лавра.
Ієромонах Аарон:
Щорічне Великопісне наше покаяння, сповідь та причастя святих Хрестових Тайн також являються торжественною зустріччю нашого спасителя, подібної до тієї, котрі жителі Єрусалима зустрічали і вигукували словами: "Благословенний той, хто йде від ім'я Господнє". І ми з вами приступаючи до святої чаші часто чуємо ці слова, і відповідаємо молитвою вірую Господи, визнаю.
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