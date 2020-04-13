Стало известно, что из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране украинского Boeing компании МАУ откладывается. Об этом передает DW.

Отмечается, что такое решение приняла Канада и еще несколько стран, граждане которых погибли в катастрофе. Просьбу отложить исследование "черных ящиков" направили в Тегеран, поскольку анализ нужно проводить в присутствии экспертов нескольких стран.

Совет Канады по безопасности на транспорте в воскресенье, 12 апреля, сообщил, что Иран несколькими днями ранее связался с заинтересованными сторонами, чтобы узнать, когда в страну прибудут специалисты, способные помочь расшифровать данные самописцев. Канада ответила, что расшифровку стоит отложить до того момента, когда карантинные ограничения будут сняты.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.