Авиакатастрофа в Иране: анализ бортовых самописцев откладывается из-за COVID-19 [ Редактировать ]
Стало известно, что из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране украинского Boeing компании МАУ откладывается. Об этом передает DW.
Отмечается, что такое решение приняла Канада и еще несколько стран, граждане которых погибли в катастрофе. Просьбу отложить исследование "черных ящиков" направили в Тегеран, поскольку анализ нужно проводить в присутствии экспертов нескольких стран.
Совет Канады по безопасности на транспорте в воскресенье, 12 апреля, сообщил, что Иран несколькими днями ранее связался с заинтересованными сторонами, чтобы узнать, когда в страну прибудут специалисты, способные помочь расшифровать данные самописцев. Канада ответила, что расшифровку стоит отложить до того момента, когда карантинные ограничения будут сняты.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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