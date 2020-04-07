Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что ждет официальных разъяснений от Тегерана по поводу заявления члена парламента страны о том, что иранские военные "хорошо выполнили свои обязанности", сбив авиалайнер МАУ. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Во-первых, посольство направило ноту для того, чтобы официально была разъяснена позиция Ирана... Мы должны опираться на официальную информацию. Поэтому когда мы получим официальную информацию от Ирана, мы будем делать соответствующие выводы.

Он заверил, что Тегеран ответит за сбитый самолет.



"Мы ни в коем случае не позволим Ирану избежать ответственности за ту трагедию, которая случилась, и будем работать с ним для того, чтобы получить "черные ящики", для того, чтобы согласовать параметры юридической ответственности за то, что произошло. И в этом мы будем действовать не одни, а вместе с нашими партнерами, прежде всего с Канадой", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.