Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виписали з лікарні. Раніше в нього діагностували коронавірусну інфекцію.

10 днів політик самоізолювався вдома, але через стійкі симптоми близько тижня тому його шпиталізували. Очільник уряду Британії перебував кілька днів у загальній палаті, часом його стан погіршувався, його клали в реанімацію, утім апарат штучного дихання Джонсону не знадобився.

Поступово здоров'я прем'єра покращувалось. До роботи Джонсон повернеться пізніше, наразі залишається вдома, а у відеозверненні подякував лікарям.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії: