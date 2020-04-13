Борис Джонсон повернувся додому та подякував лікарям [ Редактировать ]
Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виписали з лікарні. Раніше в нього діагностували коронавірусну інфекцію.
10 днів політик самоізолювався вдома, але через стійкі симптоми близько тижня тому його шпиталізували. Очільник уряду Британії перебував кілька днів у загальній палаті, часом його стан погіршувався, його клали в реанімацію, утім апарат штучного дихання Джонсону не знадобився.
Поступово здоров'я прем'єра покращувалось. До роботи Джонсон повернеться пізніше, наразі залишається вдома, а у відеозверненні подякував лікарям.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Я хочу подякувати цим неймовірним людям, професіоналам, лідерам у своїй галузі. Хочу окремо відзначити Ніка, який кілька днів тому ухвалив складні рішення, за які я буду вдячний до кінця життя.
Тепер я знаю, як по всій країні тисячі медиків дбають про хворих, так само як Дженні І Луїс, завдяки їхнім зусиллям мої легені отримували кисень. Саме завдяки вам ми переможемо коронавірус.
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