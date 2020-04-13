Майстри працювали у п'ятизірковому готелі, що зараз закритий на карантин

Вишуканий великодній обід приготували для медиків у Парижі. Нагодувати їх зібралися кухарі з найкращих ресторанів, відзначених зірками Мішлеен - найвищою кулінарною нагородою.

Майстри працювали у п'ятизірковому готелі, що зараз закритий на карантин. Готували 170 порцій м'яса, овочів за спеціальними рецептами з особливими спеціями і соусами. Та головний інгредієнт, за словами кухарів, це вдячність лікарям за роботу і щедрі порції.

Обіди доставили працівникам шпиталю Робера-Дебре, одного з найбільших у столиці. Франція - одна з найбільш уражених коронавірусом країн Європи, там більше ста тридцяти тисяч інфікованих.