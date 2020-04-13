Медиків Парижу годуватимуть найкращі ресторани [ Редактировать ]
Вишуканий великодній обід приготували для медиків у Парижі. Нагодувати їх зібралися кухарі з найкращих ресторанів, відзначених зірками Мішлеен - найвищою кулінарною нагородою.
Майстри працювали у п'ятизірковому готелі, що зараз закритий на карантин. Готували 170 порцій м'яса, овочів за спеціальними рецептами з особливими спеціями і соусами. Та головний інгредієнт, за словами кухарів, це вдячність лікарям за роботу і щедрі порції.
Обіди доставили працівникам шпиталю Робера-Дебре, одного з найбільших у столиці. Франція - одна з найбільш уражених коронавірусом країн Європи, там більше ста тридцяти тисяч інфікованих.
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