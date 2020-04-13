Восстановление природы: в одесском порту появились дельфины (видео) [ Редактировать ]
В связи с карантином и остановкой движения кораблей в порту Одессы появилась стая дельфинов.
Об этом сообщает Telegram-канал Odessa Info.
По их словам, дельфины плавали возле людей и ловили рыбу.
"Похоже, что морская вода в акватории порта Одессы настолько очистилась, что дельфины стали подплывать прямо к причалам", - отмечается в сообщении.
Напомним. во Франции к побережью подплыла стая китов. Животные смогли подплыть так близко из-за карантина.
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