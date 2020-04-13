Коронавирус в церкви: во Львове священники проходят тестирование [ Редактировать ]
Львовские власти начали массовую проверку священнослужителей на наличие коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской горадминистрации
По их словам, в общей сложности тестрование пройдут около 500 церковников всех львовских христианских конфессий.
Отмечается, что кроме священников тестирование прошли также и 280 военных капелланов.
Ранее мы писали о том, что системы тестирования на коронавирус будут доставлены в 8 украинских городов. Проверкой будут заниматься региональные лаборатории.
по теме
Пасха-2020: как освятить кулич, не выходя из дома
Освященный хлеб будут доставлять на дом
Тесты на коронавирус: во Львове и области начнут проверять граждан
Пройдут проверку те, кто недавно вернулся в Украину
"Медсестры сидят просто во дворе": жительница Донбасса рассказала о больнице в жилом доме
В понедельник, 13 апреля, в редакцию "Подробностей" обратилась жительница Донецкой области
Школа-2020: как подать документы на зачисление в первый класс в условиях пандемии коронавируса
Решение о гибком режиме приема документов на время карантина может принять основатель заведения общего среднего образования
Албания получит 10 миллионов гривен гуманитарной помощи
Соответствующее постановление уже подписано президентом