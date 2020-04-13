Львовские власти начали массовую проверку священнослужителей на наличие коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской горадминистрации

По их словам, в общей сложности тестрование пройдут около 500 церковников всех львовских христианских конфессий.

Отмечается, что кроме священников тестирование прошли также и 280 военных капелланов.

Ранее мы писали о том, что системы тестирования на коронавирус будут доставлены в 8 украинских городов. Проверкой будут заниматься региональные лаборатории.