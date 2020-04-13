Нестача медичного обладнання - один з головних ризиків у протистоянні епідемії в Україні. На тлі запровадження медреформи багато лікарень лишилися без найнеобхіднішого. Медзакладам допомогають волонтери та активісти.

Як збирають кошти на апарати штучної вентиляції легень? - далі в матеріалі.

Це національний інститут раку. Лікарі показують нам ШВЛ апарати - зіпсовані, або ті, що можуть припинити функціонувати прямо під час роботи з пацієнтом. Їх тут 12. Цей сюжет ми показували два тижні тому. Тоді благодійний фонд "Квітка" розпочав збір коштів на ремонт цього обладнання. І ось перші 150 тисяч із необхідних 670 тисяч вже перераховують для закупівлі потрібних запчастин.

Уріель Штерн, засновник благодійного фонду "Квітна":

Наш постоянный помошник и партнер в помощи Институту рака - это аптека "Дорброго дня" срочно выделила деньги на закупку кислородных датчиков. Я обьясню почему такая скорость - все остальное мы заказали и фирмы это изготовляют и это в любом случае прийдет в уУкраину за счет импортера, а вот именно этот вопрос по кислородным датчикам они категорически отказывались завозить сюда. Почему, потому что их срок годности год. И нужно было срочно сделать оплату и вот аптека "Доброго дня" - давний партнер даже в очень такие непростые для бизнеса времена и для них тоже, они откликнулись на эту просьбу, сами нам позвонили.

В мережі аптек "Доброго Дня" закликають українців залучатися до таких ініціатив. Адже в період пандемії слід звернути особливу увагу на тих, хто може опинитися в зоні ризику, зокрема, це онкохворі. Через слабкий імунітет вони чутливіші до гострих респіраторних захворювань. Тому, керівництво цієї мережі підтримує такі надважливі проєкт, особливо в період коли українська медицина опинилася у важкому стані.

Юлія Алєксєєва, керівник служби маркетингових комунікацій мережі аптек "Доброго Дня":

Коли Урієль Штерн кинув заклик, що потрібна допомога ремонту ШВЛ-апаратів в національному інституті раку, в цей час ми навіть жодної хвилини не задумувалися і відгукнулися, ми вже маємо рахунок на оплату кисневих датчиків для вже існуючих ШВЛ-апаратів. Саме закупівля цих датчиків має пройти якнайшвидше, бо вони надійдуть з-за кордону і їх зараз в країні немає.

В благодійному фонді "Квітна" обіцяють - апарати ШВЛ відремонтують вже найближчим часом, адже в такий складний період необхідно об'єднати зусилля, щоби забезпечити медзаклади усім необхідним

Благодійники закликають бізнес та усіх небайдужих допомагати вітчизняній медицині під час пандемії короновірусу. Адже державного фінансування вкрай не вистачає на всі потреби лікарів, котрі зараз перебувають на передовій боротьби з хворобою.