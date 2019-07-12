В России в больницу попала 8-летняя девочка, которая заявила, что ее покусала собственная мать. Полиция проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передают "РИА Новости".

"10 июля… в полицию Калининского района поступило сообщение из медицинского учреждения, в котором сообщалось о госпитализации со следами укусов из дома 9 по Тихорецкому проспекту 8-летней девочки. Со слов потерпевшей, телесные повреждения ей нанесла мать", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции проводят проверку.

Раньше сообщалось о том, что сотрудники сожгли магазин во время попытки кремировать мышь.