Уже 10 день поспіль іде на спад кількість нових випадків зараження коронавірусом в Італії. За минулу добу, захворілих на COVID-19, найменше за тиждень - близько 3 тисяч. Також менше пацієнтів надходить до відділень інтенсивної терапії. Втім, рівень смертності досі високий - понад п'ять сотень летальних випадків за добу.

Загалом, від коронавірусної хвороби в країні померли понад 20 тисяч людей.