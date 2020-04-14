У Великій Британії на допомогу медикам у боротьбі з коронавірусом направили військових. Перекваліфікують майже 200 осіб. Безпосередньо з інфікованими армійці контактувати не будуть, вони керуватимуть каретами "швидкої" та прийматимуть дзвінки на гарячій лінії для потенційно інфікованих.

Нагадаємо, британська армія вже постачає засоби індивідуального захисту до медзакладів країни, крім того у віддалених куточках військовими гелікоптерами доправляють пацієнтів у шпиталі.