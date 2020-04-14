Туреччина посилила карантин. Відтепер екіпажі іноземних суден, що заходять у порти країни, проходитимуть обов'язковий експрес тест. А ті, де неможливо провести перевірку - розвертатимуть назад.

Суворі карантинні заходи у Туреччині мають результати. Минулої доби вилікувалися понад півтисячі осіб. Загалом, від початку епідемії у Туреччині зробили близько півмільйона тестів, з них майже 60 тисяч - позитивних.