Число заболевших COVID-19 в мире приблизилось к 2 млн [ Редактировать ]
Во вторник, 14 апреля, стало известно, что количество зараженных новым коронавирусом в мире достигло почти 2 млн человек. Соответствующие данные приводятся на сайте Университета Джонса Хопкинса, который осуществляет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.
Как сообщается, сейчас в мире 1 920 918 зараженных коронавирусом, среди них 119 686 человек умерли.
Наиболее тяжелая ситуация складывается в США. Там на 582 468 зараженных приходятся 21 220 смертей. В Испании заражены 170 099 человек, умерли 17 756, в Италии насчитывается 20 465 жертв на 159 516 инфицированных. Около 137 тысяч человек заражены во Франции, 130 тысяч - в Германии, 89 тысяч - в Великобритании.
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