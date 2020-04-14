Автоконцерн Ford вскоре представит новейший респиратор, который создан на основе комплектующих автомобилей.

Об этом пишет businessinsider.

По информации, респираторы будут созданы по технологии вентиляции сидений в пикапах компании.

"Мы знали, для того, чтобы сыграть свою роль в борьбе с коронавирусом, нам нужно будет объединяться с такими экспертами, как 3M, чтобы расширить производство крайне необходимого медицинского оборудования и дополнительных материалов", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что новое медицинское средство будут состоять из капюшона и большой маски.

Кроме того, фильтрация и подача воздуха будет осуществляться через питание от портативной аккумуляторной батареи.

Фото: buisnessinsider.com

Напомним, концерн Lamborgini производит медицинские маски. Для этого был переоборудован один из заводов в Болоньи