Обама поддержит президентскую кампанию Байдена - СМИ [ Редактировать ]
Бывший президент США Барак Обама в ближайшие дни поддержит президентскую кампанию своего вице-президента Джо Байдена. Таким образом бывший глава Белого дома надеется объединить Демократическую партию перед выборами, пишет Reuters.
Ожидается, что Барак Обама выступит с заявлением, кто призовет своих сторонников голосовать за Джо Байдена. Несколько дней назад бывшего вице-президента поддержал его бывший соперник в борьбе за право стать кандидатом от Демократической партии Берни Сандерс.
Спустя три года после того, как они покинули Белый дом, Барак Обама и его жена Мишель остаются двумя самыми популярными фигурами в Демократической партии. Бывший президент сохранял нейтральность, несмотря на то, что претенденты на место кандидата от от его партии настойчиво боролись за его благосклонность.
Теперь единственным кандидатом является бывший вице-президент США Джо Байден. В этом статусе он будет формально утвержден только летом во время съезда Демократической партии.
Напомним, что президентские выборы в США запланированы на 3 ноября этого года. Кандидат от Демократической партии Джо Байден будет противостоять нынешнему президенту-республиканцу Дональду Трампу. Байдену на данный момент 77 лет, Трампу - 73.
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