Бывшая сотрудница предвыборного штаба экс-вице-президента США Джо Байдена обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press.

Начиная с 25 марта Тара Рид дала несколько интервью, где заявила, что Джо Байден домогался ее в 1993 году, когда она работала помощницей в его офисе в Сенате. 9 апреля женщина подала в полицию заявление о том, что стала жертвой посягательства на половую неприкосновенность. Имя Байдена в заявлении не упоминается, однако Рид сообщила журналистам, что речь идет именно о нем.

В своих интервью Тара Рид вспоминает один случай, который якобы имел место в подвале здания на Капитолийском холме в Вашингтоне. Ее непосредственный начальник велел отнести Байдену спортивную сумку. Когда она ее передала, Байден якобы прижал ее к стене, "проник в нее пальцами" и попытался поцеловать.

Коллеги Тары Рид, работавшие в предвыборном штабе Джо Байдена, заявили, что не слышали о таком инциденте. И подчеркивают, что политик всегда корректно вел себя с женщинами.

Тара Рид была одной из восьми женщин, которые в 2019 году обвинили Джо Байдена в "неуместных прикосновениях". Тогда Тара Рид утверждала, что политик публично погладил ее шею и взял ее волосы в свои пальцы, чем заставил неловко себя чувствовать. О попытке склонить ее к половой близости она не сообщала.

Предвыборный штаб Джо Байдена отверг обвинения в сексуальных домогательствах. Распространение подобных слухов называют попыткой очернить бывшего вице-президента.

Напомним, что президентские выборы в США запланированы на 3 ноября этого года. Кандидат от Демократической партии Джо Байден будет противостоять нынешнему президенту-республиканцу Дональду Трампу. Байдену на данный момент 77 лет, Трампу - 73.