Екологічний скандал на Одещині. Місцева влада звинуватила підрядників у провалі робіт із реконструкції шлюзу на водосховищі Ялпуг-Кугурлуй. Чим це може загрожувати регіону і як намагаються вирішити проблему? Дивіться у матеріалі.

Ізмаїльський район, місто Болград. Саме звідси до Одеської облради надійшло тривожне повідомлення. Йдеться про неякісну реконструкцію шлюзу-регулятора "Репіда", який контролює наповнення озер Ялпуг і Кугурлуй із річки Дунай. Уже давно шлюз в аварійному стані. У разі неконтрольованого скиду з водосховища в Болграді може статися екологічна катастрофа.

Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської облради:

Этот объект важен не для одного, а для трех районов. Мы видим, что недоделаны строительные работы. Оттуда вытекает вода. Уходит уровень воды. А вода питьевая. Это единственный источник для Болграда. Сегодня мы собрали представителей подрядчиков, власныка, главу района и замов райадминистраций, райсоветов. Чтобы в срочном порядке закрыть воду и оставить в этом году сохранить хотя бы ту воду, которая имеется в этих водоемах.

На проєкт реконструкції вже було витрачено близько трьох мільйонів гривень, каже чиновник. Однак підрядник виконав підготовчі роботи не в повному обсязі, а будівельні матеріали не відповідали початковому плану. У місцевій владі вимагають завершити проєкт до кінця року. А от щодо реконструкції самої дамби в Одеський облраді розраховують на підтримку Києва.

Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської облради:

Мы надеемся на то, что поступят средства в область и на этот объект. И может быть, Слава Богу, за многие годы мы эту дамбу все-таки отремонтируем.

Утім, сьогодні йшлося не лише про водне господарство регіону. До діалогу з чиновниками долучилися місцеві фермери. Вони порушили питання аграрної кризи. Кажуть - через посуху ресурсів зерна цьогоріч не вистачає.

Василь Чимшин, керівник сільгоспідприємства:

Встретили 2020, а осадков нет. На сегодня картина очень печальная. Каждый день 10% всходов - это отходы. Пшеница, ячмень и рапс. Рапс держался более-менее. Но после этих заморозков на этой неделе отход был очень большой.

Сергій, фермер:

Сложилась крайне критическая ситуация. Начиная с лета 2019 выпал 1 продуктивный дождь. Благодаря чему в регионы отсеяли культуры озимы и ячменя. После этого осадки выпадали в небольших количествах. Безусловно, все от осадков. Если их не будет - будет екстраординарный год за 150 лет.

Щоб ситуація не призвела до неліквідності господарств та катастрофічних втрат фермери пропонують місцевій владі надати аграріям преференції. Серед яких безвідсоткові кредити з відстрочкою платежу на два роки. А також відтермінування погашення вже отриманих позик - на рік.