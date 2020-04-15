79 відсотків серед тих, хто помер в Україні від COVID-19, мали супутні захворювання. Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я. Ідеться про важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, хвороби нирок, легень та ожиріння.

Натепер показник летальності в Україні складає майже три відсотки. Середня тривалість від початку появи симптомів захворювання до настання смерті склала 12 діб.

Нагадаємо, станом на ранок 14 квітня в Україні зафіксовано 3372 випадки COVID-19, з них 98 - летальні. 119 пацієнтів одужали.