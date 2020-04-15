Сполучені Штати призупиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я,- про це у Вашингтоні заявив президент США Дональд Трамп. На його думку, ВООЗ виявилася неспроможною отримати та обробити інформацію щодо коронавірусу. А країни, які слідували її рекомендаціям та тримали свої кордони відкритими для Китаю, лише пришвидшили поширення епідемії.

Напередодні в Конгресі США ініціювали розслідування щодо реагування організації на пандемію. ВООЗ не отримуватиме американських грошей щонайменше, допоки триватиме це розслідування.