Понад два мільйони фунтів для лікарів зібрав 99-річний британський ветеран. Капітан Том Мур, ветеран війни в Індії, влаштував марафон не виходячи з дому: до свого сторічного ювілею наприкінці місяця хоче 100 разів туди-назад перетнути двір. Спершу чоловік планував онлайн зібрати тисячу, але пожертв почало надходити так багато, що сторінка зависла.

Так дідусь хоче подякувати медикам, які двічі рятували йому життя, а нині борються з коронавірусом.

Том Мур, ветеран: