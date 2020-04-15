99-річний ветеран започаткував програму фінансової підтримки лікарів [ Редактировать ]
Понад два мільйони фунтів для лікарів зібрав 99-річний британський ветеран. Капітан Том Мур, ветеран війни в Індії, влаштував марафон не виходячи з дому: до свого сторічного ювілею наприкінці місяця хоче 100 разів туди-назад перетнути двір. Спершу чоловік планував онлайн зібрати тисячу, але пожертв почало надходити так багато, що сторінка зависла.
Так дідусь хоче подякувати медикам, які двічі рятували йому життя, а нині борються з коронавірусом.
Том Мур, ветеран:
Свого часу я отримав неймовірне обслуговування з боку персоналу в лікарні. Вони завжди були такі добрі, радісні, привітні. Знаєте, удача усміхається хоробрим. От які вони - хоробрі. Я ходитиму до тих пір, поки люди продовжують жертвувати гроші для Національної медичної системи.
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